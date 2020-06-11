Наемников Хафтара обвинили в сжигании пленных живьем

Наемники Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заживо сжигают или закапывают пленных, заявил глава МВД страны Фетхи Башаги. Его слова передает агентство Anadolu.

Он рассказал, что армия правительства национального согласия (ПНС) нашла в Тархуне печь, в которой, предположительно, и происходили убийства. Также в этом районе обнаружено несколько массовых захоронений. Ссылаясь на слова местных жителей, Башаги утверждает, что в выкопанные могилы скинули десятки заключенных.

Глава МВД призвал привлечь к международному суду Хафтара и его сторонников и заявил, что никто не должен пытаться скрыть их преступления.

Накануне, 10 июня, ПНС Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам Хафтара в городе Сирт. Пресс-секретарь Генштаба правительства заявлял, что они не откажутся от заявленной цели и вернут контроль над Сиртом легитимному правительству Ливии.

ПНС Ливии не раз обвиняло Россию в поддержке армии Хафтара. Так, 8 июня в Ливии заявили, что в сожженной мечети в районе города Айн Зара, недалеко от Триполи, нашли надписи «Зенит чемпион», 14/88 и банку от тушенки. Утверждалось, что следы оставили наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что, если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы государства и не финансируются Москвой.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия Хафтара заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время она борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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