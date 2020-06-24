Зюганов пообещал разобраться с дракой российских депутатов на заседании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал разобраться с инцидентом, который произошел в Саратовской областной думе, где один из представителей партии устроил драку с другими депутатами. Об этом в среду, 24 июня, сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня на параде пробыли, давайте я разберусь, потом прокомментирую», — заявил он в ответ на просьбу журналистов высказать о ситуации.

Ранее сообщалось, что депутаты Саратовской облдумы устроили потасовку прямо на заседании, во время которого обсуждалось неэтичное поведение членов облдумы Дмитрия Чернышевского («Единая Россия») и Николая Бондаренко (КПРФ). По данным РИА Новости, единорос Анатолий Ципящук бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко и посоветовал ему «проваливать отсюда». После этого в зале завязалась драка, и спикер думы Александр Романов был вынужден объявить перерыв.

В январе сообщалось, что российского чиновника Александра Подколзина уволили за дебош в аэропорту Внуково. По данным СМИ, он был пьян настолько, что правоохранителям пришлось заковать его в наручники и погрузить на тележку для багажа — Подколзин не мог самостоятельно идти.

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