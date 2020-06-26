Премьер Украины рассказал о преследующих его мыслях о коронавирусе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о постоянно преследующих его мыслях о ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

«Я с этим вопросом ложусь спать и просыпаюсь», — признался он. Однако Шмыгаль подчеркнул, что украинцы обладают умением жить в стрессе, что для них любой кризис быстро начинает восприниматься как органичная часть жизни.

При этом важным заданием премьер назвал необходимость «не расслабиться, не допустить нового пика». Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах и в общественном транспорте. Страна и дальше будет придерживаться модели адаптивного карантина.

26 июня Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки. Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 41 117 человек, прирост за сутки составил 1109 случаев инфицирования. С начала пандемии скончались 1086 пациентов. За сутки зафиксировали 19 летальных случаев. Всего выздоровели 17 758 человек.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

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