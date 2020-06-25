Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью», — сказал политик.

По словам Шмыгаля, ни одно государство сейчас не способно спрогнозировать, «когда закончится COVID-19». Он подчеркнул, что основная цель властей сейчас — «довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства». Именно по этой причине украинцев оставят на карантине.

«Если летальность этой болезни сегодня на Украине между 2,5-2,9 процента, то классический грипп — это до 1 процента, около 0,8 процента людей умирает. (...) Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10 процентов. Это каждый десятый человек — это действительно страшно, это катастрофа», — констатировал премьер.

Ранее 25 июня Шмыгаль пригрозил вновь ввести на всей территории страны жесткий карантин, если украинцы и дальше будут игнорировать меры безопасности. «Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали соблюдать карантин», — сказал он.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, на Украине было выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом, 349 пациентов выздоровели, 16 умерли. Показатель количества активных зараженных достиг 50 на 100 тысяч населения. По последним данным, число инфицированных коронавирусом на Украине с момента начала пандемии превысило 40 тысяч человек, 1 067 человек умерли.

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