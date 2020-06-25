Украинцам пригрозили жестким карантином

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил вновь ввести на всей территории страны жесткий карантин, если украинцы и дальше будут игнорировать меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом пишет «Обозреватель».

Так Шмыгаль отреагировал на рекордно высокое число новых случаев инфицирования в стране за последние сутки. «Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что правительство видит единственный путь выхода из сложившейся ситуации — продолжать политику наказаний. «Если мы решим уберечь страну и ее экономику от падения, не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить карантин, как в марте, есть единственный путь. Все вместе должны придерживаться тех ограничений, которые предусмотрены в адаптивной модели. Это — маски, антисептики, социальная дистанция», — пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что с 22 июня правительство начало налагать штрафы на учреждения, которые не соблюдают карантин. «Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть ответственными и бдительными и относиться к требованиям ответственно», — резюмировал он.

25 июня на Украине был зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро четверга в стране обнаружили 994 новых инфицированных, 349 пациентов выздоровели, 16 умерли. Показатель количества активных зараженных на Украине достиг 50 на 100 тысяч населения.

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