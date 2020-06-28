Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР

Бывший сотрудник Службы внешней разведки Андрей Безруков, проработавший 20 лет в США, рассказал в эфире телеканала RTVi о своих чувствах, когда увидел, как над Кремлем спускали флаг СССР. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По словам разведчика, ему было очень жаль, потому что он даже не мог представить себе, «как люди могли дойти до того, чтобы убить свою страну». В тот момент он испытывал ненависть к тем, кто позволил произойти распаду Советского Союза и кто это сделал. Безруков считает их предателями.

Несмотря на заверения о том, что «у нас все поменялось, Россию больше не надо защищать, дружба-жвачка», разведчик и его коллеги в это не верили, поскольку «прекрасно понимали, ... на что способны эти люди и какие у них цели».

Ранее рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию. По его словам, ему помогло то, что он увлекался живописью.

В январе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имена семи советских и российских разведчиков-нелегалов — Героев России Юрия Шевченко, Виталия Нетыксы и его жены Тамары, Героев Советского Союза Евгения Кима и Михаила Васенкова, а также Владимира Лохова и Виталия Нуйкина.

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