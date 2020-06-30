В России объяснили желание США выкупить С-400 у Турции

США хотят купить у Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы досконально их изучить, объяснил радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, у американцев нет оружия, аналогичного российскому, и разобрав «до винтиков» С-400, они попытаются создать что-то свое. По мнению Джабарова, Турция не согласится продать комплексы, чтобы сохранить статус надежного партнера России. В противном случае с ней больше никто не будет заключать подобных соглашений, считает сенатор.

«Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные», — сказал политик, подчеркнув, что наверняка при заключении договора между Россией и Турцией была прописана невозможность перепродажи вооружения.

Ранее издание Defense News сообщило, что США хотят выкупить у Турции российские ЗРК С-400, что позволит Анкаре принять участие в программе создания американских истребителей F-35. По их информации, соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта — 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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