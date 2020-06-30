Тысячи людей вступились за приговоренного к смерти медведя

Министр окружающей среды Италии и тысячи простых итальянцев вступились за медведя, приговоренного к смерти после нападения на туристов. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 22 июня в итальянской провинции Тренто. 59-летний Фабио Миссерони (Fabio Misseroni) и его сын, 28-летний Кристиан Миссерони (Christian Misseroni), наткнулись на медведя, когда шли по горной тропе. Зверь схватил ногу Кристиана, однако Фабио прыгнул ему на спину и заставил разжать челюсть.

Медведь отпустил молодого человека, затем сбросил Фабио, укусил его и ударил лапой, сломав ему ногу в трех местах. Чтобы отвлечь хищника от отца, Кристиан принялся прыгать перед ним и хлопать в ладоши. В итоге медведь оставил туристов и скрылся в лесу.

Губернатор Тренто Маурицио Фугатти (Maurizio Fugatti) подписал приказ, разрешающий отлов и убийство медведя, напавшего на туристов. Для идентификации провинившегося животного предполагалось использовать анализ. Образцы слюны и шерсти животного нашли на ранах и одежде пострадавших.

Защитники животных осудили решение Фугатти. Организация Animalisti Italiani и Всемирный фонд дикой природы призвали власти Тренто не допустить убийства медведя до завершения расследования, во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Они не исключают, что туристы могли дразнить животное.

Петицию с требованием запретить убийство медведя подписали более 30 тысяч человек. К протестующим присоединился министр окружающей среды Италии Серджио Коста (Sergio Costa). Он предположил, что медведь пытался защитить детенышей.

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