США заявили о необходимости «чаще говорить с русскими»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо «чаще говорить с русскими», передает РИА Новости. Так он прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7.

Помпео подчеркнул, что окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Но, по его мнению, Россия приносила проблемы как находясь среди стран международного клуба, так и после выхода из него, поэтому, говорит госсекретарь США, «очень важно чаще взаимодействовать с Россией».

В качестве примера он привел недавние переговоры двух стран в Вене по вопросу контроля над вооружениями, отметив «позитивные детальные дискуссии по широкому спектру тем».

Ранее в июне Дональд Трамп назвал причину исключения России из G8. По его словам, на этом настоял бывший президент США Барак Обама, поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Клуб продолжил свое существование в формате G7.

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