Более 250 тысяч животных вакцинировали в Подмосковье с начала года

Специалисты Государственной ветеринарной службы с начала года вакцинировали около 253 тысячи голов животных, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 6 июля.

«Ветеринарные специалисты регулярно осуществляют вакцинацию как сельскохозяйственных, так и домашних животных», — сказал он.

По его словам, мероприятия проводятся в целях недопущения возникновения и распространения на территории региона болезней, которые могут передаваться от животного к человеку. В частности, речь идет о туберкулезе и лептоспирозе.

Специалисты проводят вакцинацию животных во всех населенных пунктах области, в том числе в садовых некоммерческих товариществах, отметил Разин.

Разин напомнил, что в прошлом году в регионе было привито более 583 тысяч животных, из них собак — порядка 292 тысяч.