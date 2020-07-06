Воробьев объявил о подготовке к отопительному сезону

В Московской области началась подготовка к отопительному сезону, сроки

отключения горячей воды из-за пандемии коронавируса перенесли в этом году на 2 июля. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что плановые работы на отдельных территориях будут сокращены до 10 дней.

3 июля объявления с QR-кодом для перехода на интерактивную карту отключений горячей воды разместили на щитах и подъездах подмосковных домов. Сервис позволяет узнать сроки отключения воды в любом доме.

Глава Минэнерго региона Александр Самарин ранее заверил, что несмотря на перенос плановых отключений, энергетики успеют подготовить всю систему теплоснабжения к началу отопительного сезона.

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