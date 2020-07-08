Воспоминания Макгрегора о мечтах семилетней давности вызвали споры среди фанатов

Воспоминания ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора о мечтах семилетней давности вызвали споры среди фанатов. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Макгрегор привел твит, который был опубликован в 2013 году с подписью «Работайте на свои мечты». «Я просто хочу два чемпионских пояса, черный пояс джиу-джитсу, место в Зале славы и 25 миллионов в банке. Неужели я прошу так много? Время тренажерного зала!» — говорится в публикации.

Подписчики неоднозначно отреагировали на этот пост. «Пенсия закончилась?», «Возвращаешься?», «Три боя в 2020-м?», «Значит, ты тренируешься?» — писали одни. Другие при этом не согласились, что ирландец намекает на возвращение, и указали на непостоянство Макгрегора в этом вопросе: «Как ты можешь быть проституткой?»

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже несколько раз — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Он потом менял свои решения.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

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