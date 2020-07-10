Власти Подмосковья доставили домой 32 тысячи прилетевших из-за рубежа россиян

С начала апреля сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья встретили из аэропортов более 32,1 тысячи пассажиров, которые прибыли рейсами из 61 страны. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 10 июля.

«За неделю с 1 по 8 июля сотрудники Минтранса встретили свыше 3,3 тысячи человек в аэропортах Подмосковья. Больше всего пассажиров прилетело из Венесуэлы, Эквадора, США, Таджикистана и ОАЭ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в перевозке задействовано порядка 120 транспортных средств. Водители работают в средствах индивидуальной защиты, а россияне после прилета проходят обязательный трехэтапный санитарный контроль.

В связи с распространением нового коронавируса подмосковное правительство организовало встречу и перевозку до дома или обсерваторов граждан, прибывающих из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

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