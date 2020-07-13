Порноактеры рассказали о реакции семьи на их профессию

Порноактеры и порноактрисы поделились историями о том, что друзья и родственники думают об их профессии. О реакции близких людей и семьи они рассказали в комментариях под постом пользователя с ником CaptainRex8669 на Reddit.

«У меня были довольно хорошие друзья, мы общались несколько лет. Внезапно один из них написал мне в Facebook и попросил срочно встретиться. Он сказал, что все узнали, что я работаю в порно, и обсуждают это за моей спиной», — написал порноактер с ником Pornishard.

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Мужчина поблагодарил друга и предложил другим членам группы, которых беспокоила его профессия, обсудить ее. Друзья отказались от разговора и сказали, что считают глупым делать что-то настолько вредное для репутации. Позже многие из них удалили порноактера из друзей в Facebook и перестали с ним общаться.

«Сейчас мне все равно, но тогда было больно. Мы были друзьями, а они сплетничали за спиной и даже не взяли на себя труд выслушать меня. Я знаю, что они регулярно смотрят порно, мы иногда обсуждали любимые ролики. И я думаю, то есть вы можете смотреть порно и наслаждаться им, но не можете уважать людей, которые в нем снимаются?» — поделился мужчина.

LittleMissAbigail рассказала, что снималась в фетишистском порно и иногда публиковала свои работы на популярном сайте, подписчиками которого оказались несколько ее знакомых. Они были удивлены, однако отнеслись к ее профессии с уважением.

«Мой брат был оператором в порностудии. Он очень стеснялся этого и никогда не говорил никому из родственников — у нас очень религиозная семья. Мне же всегда было абсолютно все равно», — призналась Lockshala.

«Что насчет тех женщин, которые снимались в порно беременными? Наверняка где-то на Reddit есть ребенок, который участвовал в порно вместе с мамой, но до сих пор не знает об этом», — добавил Darkheartprime.

Ранее эксперты в области здравоохранения и секса объяснили, почему просмотр порно может быть неполезным. Специалисты посчитали, что из-за порно у людей создается нереалистичное представление о сексе. Кроме того, в роликах часто демонстрируют жестокость мужчин по отношению к женщинам. Любители подобных видео также рискуют впасть в зависимость от них.

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