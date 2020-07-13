Емельяненко порадовался возможности бить людей

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко порадовался возможности драться профессионально. Соответствующее видео он опубликовал в сторис Instagram.

«Сегодня все утро размышляю о своей работе. Интересная она у меня все-таки — бить людей», — заявил он. Боец подчеркнул, что она ему нравится.

24 июля в Сочи пройдет турнир АСА 107, главным событием которого станет бой между Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Изначально поединок должен был состояться в Москве, но это оказалось невозможно из-за эпидемиологической обстановки. Изначально бой планировалось провести в апреле.

Исмаилов одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах. Боец известен по выступлениям в средней весовой категории. Емельяненко выступал в таких организациях, как Pride, WFCA, M-1 и RCC. На счету тяжеловеса 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

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