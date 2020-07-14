Массовое заражение моряков с отрицательными тестами на COVID-19 озадачило ученых

Массовое заражение коронавирусом аргентинских рыбаков, которые провели в море более месяца, озадачило ученых. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, рыболовное судно Echizen Maru с 61 рыбаком на борту вышло из порта Ушуая и провело в открытом море 35 дней. Никаких контактов с сушей за это время у экипажа не было. Все рыбаки перед рейсом не только сдали отрицательный тест на COVID-19, но и выдержали 14-дневный карантин.

Судно было вынуждено вернуться в порт после того, как у некоторых рыбаков появились симптомы заражения коронавирусом. В Минздраве провинции Огненная Земля сообщили, что инфекция обнаружена у 57 человек.

В настоящий момент медики пытаются выяснить, как инфекция попала на борт, и восстанавливают хронологию событий.

По состоянию на 14 июля в Аргентине зафиксировано 103 265 случаев заражения коронавирусом. Полностью излечились 44 173 человека, 1903 пациента скончались.

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