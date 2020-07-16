Полиция назвала число задержанных на акции в центре Москвы

Число задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы составило 132 человека. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Поясняется, что группа активистов организовала мероприятие, несмотря на отказ правительства Москвы из-за эпидемиологической обстановки. В ходе шествия нарушители попытались перекрыть автомобильное движение.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии доставили нарушителей в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.