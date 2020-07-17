Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире

Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире. Такое мнение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Авторадио», запись которого доступна на YouTube.

Представитель Кремля так охарактеризовал главу государства, оценивая работу с ним. Песков также считает удачей тот факт, что стал пресс-секретарем Путина. На этой должности, по его словам, у него есть уникальная возможность каждый день учиться и «одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая».

Песков также напомнил, что работает с президентом с 2008 года — сначала как пресс-секретарь главы правительства, а с 2012 как представитель российского лидера.

В 2019 году Песков рассказал о жестком режиме Путина. Порой ему приходится за один день побывать в нескольких городах или даже странах.