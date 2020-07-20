Зараженная коронавирусом проститутка отказалась выдавать своих клиентов врачам

Зараженная коронавирусом проститутка из Нигерии, госпитализированная в одну из больниц итальянской Виченцы, отказалась выдавать своих клиентов, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что медицинские власти Виченцы попросили помощи у полиции. По данным СМИ, в больницу девушку привез ее компаньон, вероятно, являющийся ее сутенером. Этот молодой человек восточноевропейского происхождения исчез и запутал следы после того, как узнал, что его спутница получила положительный результат анализа на COVID-19. Личные данные, которые он оставил, оказались фальшивыми.

Девушку поместили в отделение интенсивной терапии из-за опасений в том, что она не будет соблюдать предписанный режим домашней изоляции. Отмечается, что местная служба здравоохранения, которой необходимо установить круг ее контактов на случай будущих заражений, не смогла получить от нее какой-либо информации.

Ранее в Италии обнаружили два разных штамма коронавируса. В ходе исследований выяснилось, что штамм, обнаруженный в районе города Бергамо, отличается по «генетической последовательности и ряду характеристик» от штамма, вызвавшего вспышку COVID-19 в окрестностях городов Лоди и Кремона.

К 20 июля в мире выявлено 14,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 608,5 тысячи человек, 8,2 миллиона пациентов выздоровели. В Италии выявлено 244,6 тысячи случаев заражения, скончались 35 тысяч человек.