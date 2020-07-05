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В Италии обнаружили два разных штамма коронавируса

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Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / Global Look Press

В итальянской области Ломбардия, ставшей очагом новой коронавирусной инфекции в стране, обнаружили два разных штамма коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Профессор Фаусто Балданти (Fausto Baldanti), директор отделения вирусологии больницы Сан-Маттео в Павии, заявил, что в ходе исследований выяснилось, что штамм, обнаруженный в районе города Бергамо отличается по «генетической последовательности и ряду характеристик» от штамма, вызвавшего вспышку COVID-19 в окрестностях городов Лоди и Кремоны.

По словам профессора, новая коронавирусная инфекция появилась в районе Кодоньо, первого города, объявленного «красной зоной», еще в середине января. До этого считалось, что первого пациента обнаружили 21 февраля. К этому выводу исследователи пришли, когда обнаружили в крови у подопытных пациентов антитела, которые возникли еще в начале года.

При этом в Кодоньо у 23 процентов населения, прошедшего анализ, были выявлены антитела к коронавирусу. В Бергамо этот показатель достигает 57 процентов. Вирусологи полагают, что это вызвано тем, что Кодоньо и Лоди оказались в «красной зоне», и жители городов были вынуждены соблюдать строгие меры предосторожности, в то время как в Бергамо ввели карантин на две недели позже. Они призвали жителей Кодоньо продолжать соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски, так как коллективный иммунитет к заболеванию так и не выработался.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно (Raffaele Bruno) отметил, что уже после поступления первых пациентов с COVID-19 врачи поняли, что способы лечения, которые использовали врачи в китайском Ухане, мировом очаге новой коронавирусной инфекции, не походят для итальянских больных. Докторам пришлось использовать другие противовирусные препараты.

Профессор Чезаре Перотти (Cesare Perotti), глава Службы иммуногематологии и переливания крови больницы, составил отчет о плазменной терапии. Он рассказал, что использование плазмы вылечившихся от новой коронавирусной инфекции доноров снизило смертность с 15 до 6 процентов. Терапия оказалась настолько эффективной, что Европейская комиссия попросила сотрудников больницы составить протокол лечения для всей Европы.

По последним данным, к 5 июля в мире выявлено 11,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 534,4 тысячи человек, 6,5 миллиона человек уже выздоровели. В Италии выявлено 241,4 тысячи случаев заражения, погибли 34,9 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

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