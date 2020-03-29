Проанализированы восемь штаммов коронавируса

Американские ученые проанализировали восемь штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Daily Mail.
Различия между ними оказались минимальными. «Вирус мутирует настолько медленно, что штаммы очень похожи друг на друга», — рассказал профессор Чарльз Чиу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Медленный процесс мутации дает надежду на то, что разработка и внедрение вакцины поможет «на годы или даже десятилетия» обеспечить защиту от коронавируса, пишет издание.
Отмечается, что SARS-CoV-2 мутирует в 8–10 раз медленнее, чем вирусы гриппа. Это означает, что его разные подтипы практически не отличаются по симптомам, которые проявляются при заболевании, или не приводят к разной смертности. В то же время исследователи объясняют, что если у зараженного заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, это не значит, что он инфицирован «легким штаммом» коронавируса — разное течение болезни, по их мнению, связано с иммунной системой отдельно взятого пациента и его общим состоянием здоровья.
По словам Чиу, только 20 процентов геномов коронавируса, секвенированных им в последние две недели, по-видимому, имеют местное происхождение. Происхождение остальных связано с выездами за пределы Калифорнии или, например, с работниками сферы здравоохранения, которые часто контактируют с различными зараженными.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 669 тысяч случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло почти 31 тысячи. 142 тысячи инфицированных выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения