Переживший удар молнии вратарь подписал первый профессиональный контракт

Голкипер «Знамени Труда» Иван Заборовский подписал с командой из Орехово-Зуево первый профессиональный контракт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок и финансовые детали соглашения с 16-летним спортсменом не уточняются.

5 июля во вратаря на тренировке попала молния. Футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через два дня Заборовский пришел в себя.

Тренер «Знамени Труда» Антон Басов рассказывал, что скорая помощь приехала очень быстро. Только благодаря этому футболисту удалось спасти жизнь.

Сезон-2019/2020 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) был досрочно завершен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «Знамя Труда», выступающее в зоне «Запад», занимало 11-е место из 14 команд.