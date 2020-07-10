Тренер описал удар молнии в российского футболиста

Тренер российского футбольного клуба «Знамя Труда» Антон Басов описал, как в голкипера команды Ивана Заборовского ударила молния на тренировке. Его слова приводит РИА Новости.

«Хлопок был такой силы, что все вокруг от неожиданности присели. Я, когда подбежал, его первым делом развернул, у него вся футболка на груди сгорела», — рассказал Басов. По его словам, первые две минуты Заборовский не дышал, однако затем его удалось привести в чувства.

Тренер добавил, что скорая помощь приехала очень быстро, благодаря чему удалось спасти футболиста. Также Басов порассуждал о страхе игроков перед тренировками после случившегося. «Мы понимаем, что в одну воронку снаряд дважды не попадает. Но вот тучки набежали, выходишь на поле, и в голове появляются сомнения: а стоит ли?» — задался вопросом он.

Молния попала в Заборовского 5 июля. Футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через два дня 16-летний игрок пришел в себя.

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