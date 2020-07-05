Российского футболиста ввели в кому после удара молнии на тренировке

Российского футболиста клуба «Знамя труда» Ивана Заборовского ввели в кому после удара молнии на тренировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора подмосковной команды Игоря Майорова.

По словам Майорова, голкиперу немедленно оказали медицинскую помощь. «Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели», — отметил он. Функционер добавил, что в скором времени игрока должны будут вывести из комы.

Кроме того, Майорова удивил факт попадания в игрока молнии, так как во время занятия была сухая погода. «Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку», — заключил он.

О том, что в голкипера попала молния, сообщалось ранее 5 июля. Уточнялось, что игрока поместили в реанимацию.

«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

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