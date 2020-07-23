Соперник Емельяненко пробрался к нему на тренировку

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов пробрался на открытую тренировку Александра Емельяненко перед их боем 24 июля. Видео встречи спортсменов опубликовано в YouTube-канале «Ушатайка».

38-летний Емельяненко сперва не заметил гостя. Исмаилов разместился рядом с журналистами и блогерами и громко комментировал действия тяжеловеса. В одном из эпизодов Емельяненко ускорился при выполнении упражнения со скакалкой. Тогда Исмаилов громко крикнул: «Ну все, снимаюсь с боя!»

Встреча бойцов накануне поединка прошла дружелюбно. После спарринга Емельяненко Исмаилова пригласили в октагон для проведения битвы взглядов.

Поединок Емельяненко и Исмаилова возглавит турнир ACA 107 24 июля в Сочи. Бой пройдет в тяжелом весе. При этом Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 килограммов.

В последний раз по правилам MMA Емельяненко дрался в августе 2018-го. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.