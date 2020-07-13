Емельяненко заявил об отсутствии супербойцов в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко завил об отсутствии супербойцов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен объяснил успех промоушена его распиаренностью, а также отметил, что россиянам по силам создать подобную организацию у себя на родине. По мнению Емельяненко, не нужно ехать в США, чтобы продвигать спорт. Этим нужно заниматься в своей стране, заключил он.

Боец также высказался относительно ближайшего боя против Магомеда Исмаилова. Емельяненко попросил оппонента «не падать сразу, а хоть немного постоять на ногах».

Поединок Емельяненко с Исмаиловым в рамках турнира российского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) пройдет 24 июля в Сочи. Исмаилов одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах. Боец известен по выступлениям в средней весовой категории.

Емельяненко выступал в таких организациях, как Pride, WFCA, M-1 и RCC. На счету тяжеловеса 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

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