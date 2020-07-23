Кадыров объяснил происхождение пулеметов с фотографии для Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил происхождение пулеметов, с которыми он был запечатлен на фотографии, опубликованной в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, оружие со снимка принадлежит Росгвардии и хранится согласно требованиям инструкции. «Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия», — объяснил он.

Глава Чечни посоветовал всем не волноваться и не переживать, так как оружие законное, а специалисты — «лучшие пехотинцы».

Кадыров 20 июля опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с двумя пулеметами в руках в оружейной комнате. Снимок стал ответом на заявление Госдепа о внесении главы Чечни в черный список. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал фотографию Кадыров.

В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что россияне имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие.