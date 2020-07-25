Торговые сети поменялись формой в День работника торговли

Сотрудники магазинов крупнейших торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» (входят в X5 Retail Group), «Магнит», «Лента», «Азбука вкуса» в День работника торговли обменялись униформой. Это сделано для того, чтобы показать единство всех, кто работает в этой отрасли. В акции приняли участие магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

За кассами магазинов «Пятерочка» покупателей встретят сотрудники в форме «Азбуки вкуса» и «Перекрестка», а в отделе кулинарии «Ленты» будут работать продавцы в форме «Магнита» и «Пятерочки».

Таким образом компании решили показать значимость каждого сотрудника отрасли и единство продуктовых ритейлеров в их общей миссии — заботе о потребителе, подчеркнули «Ленте.ру» организаторы мероприятия. В любое время, в любых условиях миллионы сотрудников отрасли обеспечивают покупателя продуктами питания и всем необходимым. Они выходили на работу даже когда все остались на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Торговля — это отрасль, где формируется около 15 процентов ВВП, на нее приходится более 10 процентов всех налоговых отчислений в стране. Каждый шестой россиянин занят в этой сфере.

«За 30 лет торговля из ларьков и стихийных рынков развилась в современный ритейл, гигантскую отрасль, с передовыми технологиями и уникальными IT-решениями. Ориентируясь на спрос, на предпочтения потребителей, торговые сети развивались, расширяли ассортимент. Сегодня только в крупнейших сетях, входящих в нашу ассоциацию, более 42 тысяч торговых точек. Все вместе они выполняют важнейшую функцию — обеспечивают россиянам возможность покупать разнообразную, качественную продукцию в нужном количестве и по доступным ценам. Обмен униформой — как дружеский жест футболистов после матча, когда они меняются футболками с другой командой, как символ того, что соперничество внутри отрасли — это бизнес и честная игра равных партнёров, а забота о потребителе — наш общий и самый важный приоритет», — заявил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

25 июля в России отмечается День работников торговли — профессиональный праздник для более чем 13 миллионов людей, занятых в этой сфере по всей стране. День работников торговли начали отмечать еще в СССР, в 1966 году. Сначала — каждое четвертое воскресенье июля, потом — каждое третье воскресенье марта. В 2013-м году президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому за этим праздником закреплена четвертая суббота июля.