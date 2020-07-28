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Финляндия заподозрила российские Су-27 в нарушении ее воздушного пространства

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны Финляндии заявило о вероятном нарушении двумя российскими истребителями Су-27 ее воздушного пространства.

«Два истребителя Су-27, принадлежащие российскому государству, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля», — говорится в заявлении. Там отметили, что инцидент произошел над Финским заливом около Хельсинки в 14:00, сейчас пограничники выясняют детали случившегося.

10 июня Эстония заявила, что российский самолет Ту-204-300 нарушил ее воздушное пространство близ острова Вайндло, пробыв в нем около одной минуты. Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.

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