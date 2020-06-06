32 финских F/A-18 выполнили «Cлоновью прогулку» ради России

32 финских истребителя F/A-18 Hornet выполнили «Cлоновью прогулку». Соответствующие фотографии и видео в Twitter опубликовали Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии.

В мероприятии, приуроченном к национальному Дню флага, самолеты взлетали группами по четыре истребителя. Полеты совершались из Хельсинки в Ивало.

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The Drive отмечает, что таким образом Финляндия продемонстрировала свои возможности по противодействию потенциальному российскому наступлению. Издание пишет, что F/A-18 Hornet способны запускать планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) и крылатые ракеты AG-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые могут использоваться для прорыва противоракетной обороны.

В ноябре 2018 года взлет сразу 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II с авиабазы Хилл в Юте (Соединенные Штаты) попал на видео.Таким образом бала отработана оперативная готовность самолетов 388-го и 419-го крыльев ВВС США.

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