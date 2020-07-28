Россия отреагировала на обвинения Финляндии в нарушении воздушного пространства, которое якобы допустили два истребителя Су-27. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области. В военном ведомстве отметили, что маневры проходили по согласованному маршруту, а экипажи находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением. Также утверждается, что средства объективного контроля могут подтвердить, что нарушение границ других стран не допускалось.
Ранее Министерство обороны Финляндии заявило о вероятном нарушении двумя российскими истребителями Су-27 ее воздушного пространства. «Два истребителя Су-27, принадлежащие российскому государству, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля», — говорилось в заявлении. Отмечалось, что инцидент произошел над Финским заливом около Хельсинки в 14:00.