В России закроется каждый десятый магазин

До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. Прогноз о закрытии каждой десятой точки сделали аналитики InfoLine, передает «Интерфакс».

По словам главы компании Ивана Федякова, это приведет серьезным изменениям в отрасли. «Это, в свою очередь, приведет к консолидации отрасли, потому что сегодня наш FMCG-рынок (товары повседневного спроса — прим. «Ленты.ру») еще далеко не столь консолидирован, как развитые рынки Европы, Америки», — констатировал он. По данным аналитиков, в Россию на сегмент FMCG приходится только треть от оборота продуктов питания.

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Из-за пандемии и вызванных ею ограничений российский рынок розничной торговли и общественного питания в апреле обрушился на 30 процентов, в мае падение замедлилось до 25 процентов, а в июне составило 10 процентов. Еще хуже дела обстоят с продажей одежды: там показатели упали на 80-90 процентов. Федяков указал, что кроме консолидации на рынке наметился еще один тренд — усиление конкуренции между форматами. « Это все приводит к тому, что тот ассортимент, который мы в прошлом покупали в гипермаркетах, мы теперь уже можем покупать и в магазинах около дома», — пояснил он.

Согласно данным Росстата, кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток. Суммарная прибыль организаций сократилась более чем на 50 процентов.