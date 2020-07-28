Россиянку после критики госпомощи бизнесу отправили защищать бизнес

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назначил основательницу сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасию Татулову общественным омбудсменом в сфере малого и среднего предпринимательства, передает РИА Новости.

Предпринимательницу отправили заниматься защитой бизнеса после того, как она ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковала предложенную систему поддержки.

Мероприятие состоялось 26 марта. Татулова стала на нем самым ярким и эмоциональным спикером и поспорила с главой государства. Она возмутилась недостаточностью мер, призвала предоставить предприятиям налоговые каникулы, а не отсрочку, обвинила проверяющие органы в удушении бизнеса и назвала неработающей «налоговую гильотину».

Комментируя новое назначение, Титов отметил, что владелица сети кафе хорошо знает проблемы малого и среднего бизнеса и обсуждала этот вопрос с президентом.

Ранее Росстат выяснил, что в результате кризиса в российской экономике в первой половине года более трети компаний (36 процентов) работали себе в убыток. В статистику не были включены предприятия малого бизнеса, который, как утверждают эксперты, пострадал еще сильнее.