Фестиваль Signal подтвердил даты проведения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 28 июля Калужская область переходит к третьему этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Это значит, что мероприятие все же состоится в объявленные ранее даты. Signal пройдет c 20 по 23 августа на территории арт-парка Никола-Ленивец.

Будет сохранен традиционный формат летнего фестиваля: он будет проходить четыре дня на четырех сценах. Практически без изменений останутся саб-ивенты Signal. В качестве партнеров мероприятия выступят Sila Sveta, C E T A П, Union Pro, Deep Sound / Funktion-One. При этом удастся сохранить состав хедлайнеров, включавший в себя артистов из других стран.

Приобрести билеты и оплатить проживание в Никола-Ленивец можно на сайте Signal. В скором времени будет объявлено о повышении цен.