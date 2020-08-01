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Появились подробности задержания расчленившей рэпера Энди Картрайта жены

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Марина Кохал
Марина Кохал
Фото: Telegram-канал Hue

Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал, расчленившая его тело, не признавала вину в убийстве мужа. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дарьи Лебедевой.

По ее словам, суд отложил заседание и продлил срок задержания Кохал на 72 часа, чтобы соблюсти права женщины на защиту. Адвокат жены рэпера Ирина Скурту сообщила, что защита, скорее всего, будет настаивать на домашнем аресте.

«Мы понимаем, что мера пресечения неизбежна, но на сегодняшний день не подтвержден даже факт совершения преступления. Есть такое понятие, как событие преступления», — пояснила она. Защитница добавила, что на останках Энди Картрайта нет внешних признаков травм, которые могли стать причиной смерти.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о признании Кохал вины в убийстве. По его данным, следствие устанавливает мотив женщины, однако та уходит от ответа, ссылаясь на плохое самочувствие. Адвокат и суд эту информацию опроверг.

О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что причиной гибели стала передозировка наркотиков. По ее словам, она решила расчленить тело мужа, чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта».

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