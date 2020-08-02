Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского «майдана»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями подталкивает население к массовым беспорядкам. О провоцировании главой страны белорусского «майдана» заявил в эфире телеканала «Украина 24» бывший претендент на президентский пост и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, передает РИА Новости.

«На самом деле нужно понимать, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан"», — приводит агентство слова Цепкало. Бывший кандидат подчеркнул, что оппозиционные политики просто хотели проведения честных и открытых выборов, однако Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности выбирать свое будущее.

О том, что Цепкало находится в Киеве, стало известно ранее 2 августа. Свой отъезд из страны политик объясняет желанием продолжать критику белорусского режима.

Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома.