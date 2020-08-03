Сен-Пьер назвал условия для боя против Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) канадец Жорж Сен-Пьер допустил, что может вернуться в спорт ради поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит RDS.

Сен-Пьер назвал условие, при котором он вернется в октагон. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) должен приготовить канадцу предложение, от которого «невозможно отказаться». Бывший чемпион организации подчеркнул, что продолжает тренироваться.

29 июля Нурмагомедов заявил, что видит Сен-Пьера своим соперником в случае победы над американцем Джастином Гэтжи. В планах россиянина — довести количество побед в MMA до 30 и завершить карьеру. Поединок Гэтжи и Нурмагомедова пройдет в октябре.

Отечественный боец уже вернулся к тренировкам, несмотря на недавнюю смерть своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в начале июля.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. Россиянин удерживает вторую строчку рейтинга бойцов организации без учета весовых категорий.

Сен-Пьер покинул спорт в феврале 2019-го. До этого он также объявлял о завершении карьеры и вернулся в MMA после продолжительного перерыва и завоевал последний в карьере чемпионский пояс. Абдулманап Нурмагомедов неоднократно заявлял, что одной из целей карьеры сына был поединок против канадца.