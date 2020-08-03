Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружием «Судного дня», имеет «множество преимуществ» по сравнению с субмариной с экипажем на борту, заявил РИА Новости военный эксперт Александр Жилин.

По его словам, данная торпеда «постоянно может находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи в любое время». Комментатор отметил, что беспилотники такого класса «требуют большой ответственности, поскольку управление идет через программное обеспечение».

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Согласно Жилину, возможные риски при эксплуатации «Посейдона» невелики. «Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная», — уверен комментатор.

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года. Пуск произойдет с борта атомной подводной лодки «Белгород». Источник добавил, что торпеды «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».