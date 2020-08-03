Сын украинского политика купил остров в Италии

Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным газеты, 42-летний предприниматель стал владельцем острова в Лигурийском море, оформив приобретение на подконтрольную ему компанию Galinette, зарегистрированную в Монте-Карло (Монако). Сумма сделки составила 10 миллионов евро (870 миллионов рублей). До сих пор остров принадлежал группе состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии. Они владели Галлинарой с 1970-х годов.

Остров с 1989 года имеет статус природного парка, при этом туристов туда не пускают. На территории сохранились руины старинного монастыря и подземная система коммуникаций, выстроенная солдатами во время Второй мировой войны.

Ранее, в июне, было предсказано глобальное снижение цен на жилье. Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе карантина по коронавирусу цены на квадратные метры упадут, однако постепенно восстановятся после пандемии.

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