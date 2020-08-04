Популярную соцсеть обвинили в использовании данных пользователей для рекламы

Популярную социальную сеть Twitter обвинили в использовании данных пользователей для рекламы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компании грозит штраф не менее 150 миллионов долларов. Отмечается, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США направила компании проект исковой жалобы комиссии. В документе сообщается, что в Twitter с 2013 по 2019 год для рекламы использовались телефонные номера и адреса электронной почты пользователей соцсети.

Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Компания не имеет права вводить пользователей в заблуждение относительно того, как защищаются безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации, которые предназначены не для широкой публики.

В феврале суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей компанию Twitter за отказ хранить личные данные россиян на территории России. Соцсеть наказали по части 8 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства в области персональных данных»). Компании грозил штраф от одного до шести миллионов рублей.