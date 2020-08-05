Воробьев анонсировал увеличение территории ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом особую экономическую зону«Ступино Квадрат», где пообщался с инвесторами и проверил готовность нового производственного-складского комплекса к открытию. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 5 августа.

«Экономика сейчас выходит на первый план после COVID. Очень важно создавать рабочие места, особенно на удаленных территориях», — сказал Воробьев.

По его словам, к 2030 году планируется вдвое расширить территорию «Ступино Квадрат» и в шесть раз увеличить объем инвестиций. По словам главы региона, резидентам данной ОЭЗ доступны множество льгот и субсидий. В частности, речь идет об освобождении в течение 10 лет от налога на имущество и в течение пяти лет — от земельного налога.

Воробьев также ознакомился с подготовкой к открытию комплекса по производству пленки пищевого назначения. На заводе функционирует собственный энергоцентр, в качестве топлива используется природный газ, что сокращает потребность в электричестве в два раза.