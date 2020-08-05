Девушка случайно предложила преподавателю оральный секс во время занятия

Пользовательница Reddit с ником soglamsofresh рассказала, что случайно предложила преподавателю оральный секс во время занятия в университете, чем сильно позабавила студентов в классе. Пост девушки набрал почти 27 тысяч одобрительных оценок.

По словам рассказчицы, инцидент произошел с ней во время учебы в университете во Франции. Занятия у нее вел мужчина, которого она описала как религиозного семьянина. Студенты половину домашних заданий делали письменно, а вторую — отвечали устно.

«В тот день он задал нам новый проект, который нужно было подготовить за неделю. Однако не уточнил, в каком именно формате выполнить его», — рассказала она. Девушка решила уточнить у преподавателя и использовала фразу на французском «rapport oral». «Профессор притих и покраснел. Весь класс взорвался смехом. А я обернулась, не понимая, что такого смешного я сказала, после чего повторила свой вопрос», — написала юзер.

Soglamsofresh объяснила, что фраза «rapport oral» в буквальном переводе означает «устный отчет», однако во Франции она также используется для обозначения орального секса. «И это поняли абсолютно все в классе!» — поделилась девушка. Когда она осознала свою ошибку, то очень долго смеялась.