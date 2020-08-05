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Украшавший себя орденами на портретах российский экс-чиновник отправился под суд

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Сергей Сидаш
Сергей Сидаш
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, при обысках у которого нашли его портреты с орденами и медалями, поступило для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сидаш обвиняется по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Вместе с ним также будут судить учредителя компании «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и ее гендиректора Андрея Андросова — они обвиняются по статье о мошенничестве.

Как считает следствие, Сидаш допустил поставку на стройку дешевого мелкозернистого песка вместо предусмотренного проектом более дорогого крупнозернистого, что не было отражено в смете. В результате поставщик — компания «Донтрансгидромеханизация» — получил 474 миллиона рублей, а бюджету был нанесен ущерб на 223 миллиона рублей.

22 мая 2019 года Сидаш был арестован по решению суда, на следующий день после задержания. При обысках у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ была обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

Кроме того, в ходе обысков в квартире чиновника и на его рабочем месте были обнаружены крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и различные дорогостоящие аксессуары. У Сидаша также нашли картины, на которых он изображен в смокинге и военных кителях с орденами и медалями.

Сидаш с 2010-го по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность вице-губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.

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