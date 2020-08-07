«Афиша» запустила «сериалотеку»

Медийно-сервисная платформа «Афиша», входящая в Rambler Group, дополнила существующую фильмотеку базой сериалов, в которую на старте вошли более 4,5 тысячи зарубежных и отечественных шоу. В дальнейшем редакция «Афиши» расширит каталог и будет сообщать читателям обо всех новинках индустрии сериалов. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

«Афиша», являясь ведущим порталом о развлечениях и культурном досуге, постоянно следит за трендами и расширяет контентное наполнение, учитывая интересы своей аудитории. Так, например, весной на платформе появился раздел с онлайн-трансляциями российских и зарубежных концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий. Продолжая развивать направление домашнего смотрения, «Афиша» дополнила свою фильмотеку многотысячной базой сериалов. Читатели теперь могут заранее подготовиться к просмотру шоу, изучив его карточку и прочитав редакционные материалы, а после просмотра поставить ему оценку и написать отзыв.

На странице сериала доступна полная информация о релизе: краткое содержание, состав актеров и съемочной команды, кадры и трейлеры, пользовательский рейтинг «Афиши» и IMDb, отзывы читателей и критиков, а также удобный список сезонов и эпизодов. Чтобы выбрать максимально интересующую картину, можно использовать фильтры – по году, жанру, стране производства и рейтингу. Кроме того, пользователи могут добавить карточку сериала в избранное или поделиться ею с друзьями.

«За последние несколько лет индустрия сериалов сделала огромный шаг вперед и стала полноправным конкурентом кинорынка. Увеличение бюджетов позволило заметно повысить качество шоу и привлечь в эту область лучших из лучших: от сценаристов и режиссеров до актеров первой величины, — говорит Роман Бобылев, шеф-редактор «Афиши». — При этом до сих пор многие сериалы значительно превосходят кино по актуальности, смелости раскрытия тем и инклюзивности. Кроме того, рост сериальной индустрии сопровождается кратным увеличением числа видеосервисов, производящих собственный контент. В таком многообразии все сложнее выбрать подходящий сериал для просмотра, поэтому «Афиша» запускает единый сервис, позволяющий в привычном карточном формате с использованием фильтров ознакомиться со всеми деталями шоу. А о самых интересных и важных релизах мы будем подробно рассказывать в редакционных текстах и подборках».

