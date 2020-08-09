Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова

Фото: группа «Театр им. М. Н. Ермоловой» во «ВКонтакте»

Театральный продюсер Галина Боголюбова умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте театра имени М. Н. Ермоловой.

«Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим. Для нас это огромная потеря. Нет слов, чтобы передать боль утраты», — говорится в сообщении. О причине смерти Боголюбовой не сообщается.

Помимо театра Ермоловой, Боголюбова работала в театрах «Ромэн», «Современник», а также в театре имени Станиславского. В театре Ермоловой она занимала пост заведующей литературной частью.