Музыкальный журналист рассказал о взятках и шантаже российских звезд 90-х

Музыкальный журналист, фронтмен программы «Акулы пера» Отар Кушанашвили рассказал о том, как пресса освещала музыкальные проекты в девяностых годах. Сам он брал взятки и даже шантажировал музыкантов, признался Кушанашвили в опубликованной на YouTube четвертой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«На каждом шагу брали деньги. Говорю вам откровенно — меня кормил продюсер [Юрий] Айзеншпис, кормил не от случая к случаю, а давал мне деньги! Он ссужал мне суммы за рецензии на “Технологию”, на [Влада] Сташевского, на собрание сочинений рано ушедшего [Виктора] Цоя. На все, чем он занимался — Кате Лель он помогал становиться на ноги, певице Саше, ныне незаслуженно забытой. Каждый его проект — я получал деньги. Незабвенное трио “Динамит”! Я получал деньги, более того, насколько я помню, я даже шантажировал артистов. С удовольствием, причем!» — рассказал Кушанашвили.

Четвертая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 10 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1994 году, секретах главных хитов поп-звезд и о том, как зарождалась музыкальная журналистика начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь.

Подробнее о том, как бесновалась желтая пресса и что она себе позволяла (видеоролик с таймкодом):