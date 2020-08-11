Продюсер рассказал о создании образа Расторгуева из «Любэ»

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал о создании образа Николая Расторгуева, фронтмена группы «Любэ». Он взял артиста из ВИА «Лейся, песня», когда тому было 38 лет, говорится в опубликованной на YouTube четвертой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Николай полностью выпадал из линейки тех мальчиков, которые были популярны в тот момент — Женя Белоусов, Дима Маликов, Андрей Державин… А Коля был именно такой, какой он есть. Такой простой русский парень. Группа “Любэ” была вообще ни на кого не похожа — полураздетые мужики с бицухами. По тем временам это был такой вызов, это смотрелось очень свежо. Наверное, поэтому это осталось так надолго», — рассказал Матвиенко.

Расторгуев стал солистом группы «Любэ» с момента создания группы в 1989 году. В дискографии коллектива десять студийных альбомов.

Четвертая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 10 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1994 году, секретах главных хитов поп-звезд и о том, как зарождалась музыкальная журналистика начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь.

Подробнее о создании образа простого русского парня, которого полюбила вся страна (видеоролик с таймкодом):