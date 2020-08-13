ЦИК отчитался о почти 15 процентах голосов за Тихановскую в Минске

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отчиталась о 14,92 процента голосов, отданных избирателями за кандидата в президенты Светлану Тихановскую в Минске. Об этом говорится в отчете ведомства.

За действующего главу государства Александра Лукашенко в столице проголосовало 64,49 процента избирателей. Всего в стране, согласно отчету местной ЦИК, действующего президента поддержали 80,08 процента, а Тихановскую — 10,09 процента.

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая получила в Минске 3,2 процента голосов, председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень — 2,05 процента, а сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,93 процента. Против всех проголосовали 10,01 процента.

Помимо столицы, больше всего голосов в поддержку Тихановской отдали жители Гродненской области — 13,81 процента. Лукашенко заручился наибольшей поддержкой в Могилевской области: за него отдали голоса 88,06 процента избирателей.

Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70–80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черчень. ЦИК принял их жалобы.

В Белоруссии пятый день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Работники ряда белорусских предприятий объявили забастовку.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.