Бывшая самая молодая миллиардерша снялась на пляже в вязаном наряде

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась на своей странице в Instagram очередным откровенным снимком.

На размещенном фото 23-летняя знаменитость позирует на пляже, одетая в вязаные розовый топ и юбку. Открытый наряд демонстрирует декольте и подтянутый живот. Рядом с девушкой на песке стоит небольшой белый столик с графином и стаканами с ромовым пуншем. Дополнила публикацию Дженнер видео с морским прибоем и снимком с лежащей в песке ракушкой.

Поклонники оценили новый пост звезды в соцсети, он набрал почти 4,5 миллиона лайков. «Персиковая королева!», «Ангел!», «Боже мой, это так красиво!», «Ты богиня», «Она любит хорошие напитки». Однако некоторые не оценили образ знаменитости. «Ее ноги — худший кошмар!», «Это нечестно, мы на карантине, а вы, знаменитости, наслаждаетесь пляжами», — прокомментировали снимок юзеры.

Ранее в августе Кайли Дженнер снялась обнаженной в ванне. Однако части ее тела были прикрыты пеной. Слева от ванны располагался столик, на котором лежал комплект бикини.