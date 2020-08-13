Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения. Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенных снимках 23-летняя телезвезда позирует в мини-платье оранжевого цвета с глубоким декольте. Наряд, украшенный разноцветными драгоценными камнями, был прислан Дженнер креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном.

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Предпринимательницу запечатлели на фоне белой лестницы. «Спасибо, моя любовь, за самое идеальное платье ко дню рождения», — подписала она пост, набравший более шести миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Боже, ты прекрасна», «Мне нравятся детали. Это платье напоминает мне об Италии, скучаю по ней», «Очень горячо», «Красотка», — комментировали они.

11 августа Дженнер отметила 23-летие в платье-корсете с бриллиантами. Наряд пудрово-розового цвета был украшен драгоценными камнями, которые располагались на его верхней части в виде римских цифр XXIII. Также телезвезда разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с маленькой дочерью Сторми.